Про це Шмигаль повідомив 20 січня в Telegram.

"У Київ сьогодні завітали справжні друзі України — сенатори США Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Шелдон Вайтгаус. Проговорили ключові теми співпраці: зброя, фінанси, енергетика, санкції, відновлення", - написав він.

Очільник уряду наголосив, що не менш важливим за військову підтримку є посилення санкцій проти агресора.

"Очікуємо обмежень, зокрема, проти російської ядерної сфери", - підкреслив Шмигаль.

Також він подякував за фінансову підтримку України.

"Подякував сенаторам за особистий внесок у посилення України. Їхня підтримка закону, що включає 45 млрд доларів для України — вагомий символ солідарності", - написав Шмигаль.

На американській авіабазі "Рамштайн" у німецькій землі Рейнланд-Пфальц 20 січня проходить восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. На ньому мають вирішити питання щодо передачі нашій країні важкого озброєння.