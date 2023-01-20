Шмигаль зустрівся з американськими сенаторами: обговорили, зокрема, санкції проти російської ядерної сфери
Прем'єр-міністр Шмигаль у Києві зустрівся з американськими сенаторами. Серед тем розмови були зброя, фінанси, енергетика, санкції проти РФ, відновлення України
Про це Шмигаль повідомив 20 січня в Telegram.
"У Київ сьогодні завітали справжні друзі України — сенатори США Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Шелдон Вайтгаус. Проговорили ключові теми співпраці: зброя, фінанси, енергетика, санкції, відновлення", - написав він.
Очільник уряду наголосив, що не менш важливим за військову підтримку є посилення санкцій проти агресора.
"Очікуємо обмежень, зокрема, проти російської ядерної сфери", - підкреслив Шмигаль.
Також він подякував за фінансову підтримку України.
"Подякував сенаторам за особистий внесок у посилення України. Їхня підтримка закону, що включає 45 млрд доларів для України — вагомий символ солідарності", - написав Шмигаль.
- На американській авіабазі "Рамштайн" у німецькій землі Рейнланд-Пфальц 20 січня проходить восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. На ньому мають вирішити питання щодо передачі нашій країні важкого озброєння.
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