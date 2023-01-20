На відкритті засідання у форматі відеоконференції перед учасниками виступив президент України Володимир Зеленський, передає The Guardian.

"Ви сильні люди з могутніх країн. Я закликаю вас приймати такі рішення, які можуть позбавити російське зло будь-якої влади... У ваших силах гарантувати артилерію та літаки, які придушуватимуть терор. У ваших силах здобути перемогу", - сказав він, звертаючись до світових політиків.

Зеленський підкреслив, що Кремль має програти, адже його мета - нищити народи.

"Ми не маємо часу. Час є визначальним фактором. Ми повинні діяти швидко", - наголосив він.

"Нам потрібні оборонні та бойові танки. Кожна зброя має значення", – додав президент.

Перед початком засідання в Міноборони України розповіли, чого очікують від зустрічі "Рамштайну":

Більше систем ППО;

Зброя для наступальних операцій (танки, гаубиці, боєприпаси);

Систематичне постачання боєприпасів + сервіс та ремонт озброєння та техніки.

Довідка: Ukraine Defence Contact Group, або платформа "Рамштайн" (за назвою авіабази-місця зустрічі) — це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з Росією. Наразі вона об’єднує міністрів оборони понад 50 країн.

Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн 20 січня оголосять про передачу Україні танків Leopard і їхня кількість досягне сотень.

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