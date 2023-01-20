У Німеччині стартувало засідання "Рамштайну": на його відкритті виступив Зеленський
На американській авіабазі "Рамштайн" у німецькій землі Рейнланд-Пфальц 20 січня розпочалось восьме засідання Контактної групи з питань оборони України
На відкритті засідання у форматі відеоконференції перед учасниками виступив президент України Володимир Зеленський, передає The Guardian.
"Ви сильні люди з могутніх країн. Я закликаю вас приймати такі рішення, які можуть позбавити російське зло будь-якої влади... У ваших силах гарантувати артилерію та літаки, які придушуватимуть терор. У ваших силах здобути перемогу", - сказав він, звертаючись до світових політиків.
Зеленський підкреслив, що Кремль має програти, адже його мета - нищити народи.
"Ми не маємо часу. Час є визначальним фактором. Ми повинні діяти швидко", - наголосив він.
"Нам потрібні оборонні та бойові танки. Кожна зброя має значення", – додав президент.
Перед початком засідання в Міноборони України розповіли, чого очікують від зустрічі "Рамштайну":
- Більше систем ППО;
- Зброя для наступальних операцій (танки, гаубиці, боєприпаси);
- Систематичне постачання боєприпасів + сервіс та ремонт озброєння та техніки.
Довідка: Ukraine Defence Contact Group, або платформа "Рамштайн" (за назвою авіабази-місця зустрічі) — це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з Росією. Наразі вона об’єднує міністрів оборони понад 50 країн.
- Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.
- Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн 20 січня оголосять про передачу Україні танків Leopard і їхня кількість досягне сотень.
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