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Шмигаль: стипендії для студентів будуть збільшені

1 вересня, 2021 середа
16:49
Новини Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для студентів збільшать стипендії

Про це він сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.

"Маємо рішення щодо стипендії. Уряд запровадить зміни до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. Це означає, що стипендії для студентів будуть збільшені. В закладах професійної освіти - стипендії збільшать у два рази, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у півтора рази", - сказав Шмигаль.

Він додав, що останнє підвищення розмірів академічної стипендії відбувалося у листопаді 2017 року, тому назріла необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді.

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