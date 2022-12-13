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Головна Економіка Шмигаль у Парижі заявив, що ВВП України може впасти до 50% у випадку продовження РФ обстрілів інфраструктури

Шмигаль у Парижі заявив, що ВВП України може впасти до 50% у випадку продовження РФ обстрілів інфраструктури

13 грудня, 2022 вiвторок
18:55
Економіка Денис Шмигаль

У випадку продовження Росією масованих ракетних обстрілів української інфраструктури, українська економіка може скоротитися до 50%

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Форумі з економічної стійкості та реконструкції України у Парижі, передає Інтерфакс-Україна.

"Скорочення української економіки прогнозується на рівні 35-40%. Якщо терористичну діяльність Росії щодо нашої інфраструктури буде продовжено, то ми можемо втратити ще плюс 10% до цих цифр, тобто до 50% нашого ВВП", – сказав глава Кабінету міністрів.

  • Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в рамках міжнародної конференції "Солідарність з українським народом", що відбулась в Парижі, Україна отримає допомогу на $1 млрд.

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ЄС
Денис Шмигаль
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