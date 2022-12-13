Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Форумі з економічної стійкості та реконструкції України у Парижі, передає Інтерфакс-Україна.

"Скорочення української економіки прогнозується на рівні 35-40%. Якщо терористичну діяльність Росії щодо нашої інфраструктури буде продовжено, то ми можемо втратити ще плюс 10% до цих цифр, тобто до 50% нашого ВВП", – сказав глава Кабінету міністрів.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в рамках міжнародної конференції "Солідарність з українським народом", що відбулась в Парижі, Україна отримає допомогу на $1 млрд.

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