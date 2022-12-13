Західні партнери виділять Україні близько $1 млрд, щоб допомогти пережити зиму

Про це він написав у телеграмі.

Про це повідомила міністерка у справах Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна під час конференції у вівторок, 13 грудня.

Він зазначив, що половина допомоги – це грантові кошти. Друга половина – товари, роботи, кредити, більшість із яких Україна отримає ще цього року.

"Головний підсумок дня – цілком конкретна допомога Україні, аби ми пройшли цю зиму з найменшими втратами. Створили дієву й ефективну платформу солідарності з Україною. Вона узагальнюватиме інформацію про наші потреби та забезпечить механізм миттєвої відповіді наших партнерів", - розповів Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський запропонував проєкт із закупівлі 50 млн LED-ламп для України, зазначивши, що вони дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про готовність Євросоюзу профінансувати закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.

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