Західні партнери виділять Україні близько $1 млрд, щоб допомогти пережити зиму
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в рамках міжнародної конференції "Солідарність з українським народом", що відбулась в Парижі, Україна отримає допомогу на $1 млрд
Про це він написав у телеграмі.
Про це повідомила міністерка у справах Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна під час конференції у вівторок, 13 грудня.
Він зазначив, що половина допомоги – це грантові кошти. Друга половина – товари, роботи, кредити, більшість із яких Україна отримає ще цього року.
"Головний підсумок дня – цілком конкретна допомога Україні, аби ми пройшли цю зиму з найменшими втратами. Створили дієву й ефективну платформу солідарності з Україною. Вона узагальнюватиме інформацію про наші потреби та забезпечить механізм миттєвої відповіді наших партнерів", - розповів Шмигаль.
- Президент Володимир Зеленський запропонував проєкт із закупівлі 50 млн LED-ламп для України, зазначивши, що вони дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про готовність Євросоюзу профінансувати закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе