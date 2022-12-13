Україна отримає від міжнародних партнерів близько 30 млн LED-ламп

Про це вона написала у Twitter.

"Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України", - зазначила фон дер Ляєн.

Свою чергою, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна очікує початку поставок цих ламп до кінця року.

"LED-лампи ми розраховуємо почати отримувати вже до кінця цього року. І протягом зими виконати заміну всієї цієї кількості ламп", - сказав Шмигаль на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною у Парижі 13 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

За словами прем'єра, передбачено заміну 20-25 млн ламп у населення шляхом обміну на лампи розжарювання, а також заміну ламп у школах, лікарнях, дитсадках, інфраструктурних об'єктах.

Президент Володимир Зеленський запропонував проєкт із закупівлі 50 млн LED-ламп для України, зазначивши, що вони дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики.

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