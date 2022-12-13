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Заощадять близько 1 ГВт електрики: Зеленський запропонував проєкт із закупівлі 50 млн LED-ламп для України

13 грудня, 2022 вiвторок
12:18
Суспільство Президент України Зеленський

Дефіцит енергосистеми України могли би суттєво перекрити 50 млн LED-ламп, придбання яких можуть профінансувати міжнародні партнери

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі 13 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, така домовленість могла би стати практичним результатом міжнародної конференції.

"Це може здатися комусь не таким істотним, але 50 млн LED-ламп дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики", - зазначив глава Української держави.

"Враховуючи, що середній дефіцит нашої енергосистеми - близько 2,5 ГВТ, цей проєкт також міг би суттєво допомогти", - наголосив він.

Варто зазначити, що станом на 13 грудня в енергосистемі України все ще є значний дефіцит електроенергії. Як повідомляє Укренерго, ситуацію ускладнює погода.

"Погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад. На сході ворог знову обстріляв декілька районів, завдавши пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи будуть розпочаті після дозволу ЗСУ", - сказано в повідомленні.

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Новини
Україна
Володимир Зеленський
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