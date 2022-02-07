Шольц обговорить Україну з Макроном і Дудою
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться із президентами Франції і Польщі Еммануелем Макроном і Анджеєм Дудою 8 лютого для обговорення ситуації навколо України
Про це повідомляє Reuters.
За словами представника німецького уряду, троє лідерів виступлять із заявами для ЗМІ о 19:00 за місцевим часом перед їхньою зустріччю в канцелярії у вівторок.
Обговорення в Нормандському форматі на рівні радників також може відбутися цього тижня, додав він.
Нагадаємо, сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічається у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом, тим часом як Еммануель Макрон 7 лютого зустрінеться у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним.
- Напередодні поїздки до Вашингтона Шольц заявив, що нове вторгнення на українську територію буде коштувати Росії дуже дорого.
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