Шольц обговорить Україну з Макроном і Дудою

Про це повідомляє Reuters.



За словами представника німецького уряду, троє лідерів виступлять із заявами для ЗМІ о 19:00 за місцевим часом перед їхньою зустріччю в канцелярії у вівторок.



Обговорення в Нормандському форматі на рівні радників також може відбутися цього тижня, додав він.



Нагадаємо, сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічається у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом, тим часом як Еммануель Макрон 7 лютого зустрінеться у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним.



Напередодні поїздки до Вашингтона Шольц заявив, що нове вторгнення на українську територію буде коштувати Росії дуже дорого.