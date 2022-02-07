Шольц: Нове вторгнення до України буде коштувати РФ дуже дорого
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що нове вторгнення Росії на українську територію буде коштувати дуже дорого
Про це повідомляє Washington Post.
Він зазначив, що Німеччина є найбільшим партнером НАТО в континентальній Європі і співпрацює з союзниками по НАТО і США щодо того, як реагувати на загрозу Україні, що виходить від Росії.
"Наша сувора відповідь свідчить, що якщо вони (росіяни, - ред.) втрутяться, це буде коштувати дуже дорого, і що ми дуже старанно працюємо, щоб знайти вихід з цієї ситуації", - наголосив Шольц.
Нагадаємо, 7 лютого Шольц їде до Вашингтона, а 14-15 лютого відвідає з візитом Київ і Москву.
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