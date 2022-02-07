Шольц: Нове вторгнення до України буде коштувати РФ дуже дорого

Про це повідомляє Washington Post.

Він зазначив, що Німеччина є найбільшим партнером НАТО в континентальній Європі і співпрацює з союзниками по НАТО і США щодо того, як реагувати на загрозу Україні, що виходить від Росії.

"Наша сувора відповідь свідчить, що якщо вони (росіяни, - ред.) втрутяться, це буде коштувати дуже дорого, і що ми дуже старанно працюємо, щоб знайти вихід з цієї ситуації", - наголосив Шольц.

Нагадаємо, 7 лютого Шольц їде до Вашингтона, а 14-15 лютого відвідає з візитом Київ і Москву.



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