Шольц обговорював з Путіним гуманітарні коридори в Україні, - ОП
Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним про створення гуманітарних коридорів в Україні
Про це повідомив у Twitter.
"Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни. З нашого боку відповідальні щодо гуманітарних коридорів Ірина Верещук та Сергій Трусов", - розповів Подоляк.
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