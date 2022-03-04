Шольц обговорював з Путіним гуманітарні коридори в Україні, - ОП

Про це повідомив у Twitter.

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни. З нашого боку відповідальні щодо гуманітарних коридорів Ірина Верещук та Сергій Трусов", - розповів Подоляк.