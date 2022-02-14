Шольц: Питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному і дивно, чому Росія наголошує на цьому

Про це канцлер Німеччини заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Еспресо.TV.



"Питання щодо членства в Альянсі наразі не актуальне, тому трохи дивно, що російський уряд зробила предметом великих політичних дискусій питання, яке не стоїть зараз на порядку денному", - сказав Олаф Шольц.



Він наголосив, що принцип вільного вибору Альянсу не може бути предметом дискусій. Не йдеться про якісь сфери впливу, де одна держава може наказати іншій, де їй бути чи не бути.



Канцлер Німеччини підкреслив, що на цей момент головне завдання полягає в тому, щоб не довести ситуацію до ескалації.



"Ми зараз маємо подолати дуже серйозний виклик на українському кордоні, там дуже багато російських військових і техніки. Ми це бачимо на морі та з боку Молдови, а також навчання в Білорусі", - сказав Шольц.



За його словами, зараз важливо домагатися деескалації з боку РФ на таких майданчиках як Нормандський формат, Рада НАТО-Росія чи різні формати ОБСЄ.



При цьому президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не відмовляється від прагнення вступити в НАТО.



"Від нас немає сигналу, що для нас членство в НАТО - неактуальне", - заявив Зеленський.



Нагадаємо, раніше голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному.



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