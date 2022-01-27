Бербок: питання вступу України в НАТО не на часі, про це знають і в Росії

Про це Бербок сказала в інтерв'ю виданню WAZ.

"Як я вже казала, усі, включно з Росією, знають, що це (членство України в НАТО, - ред.) зараз не стоїть на порядку денному", - сказала Бербок.

Вона зазначила, що обговорювала це питання з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. За її словами, на цей момент розширення НАТО на схід не відбувається взагалі. А головне питання, яке стоїть для України сьогодні, на думку Бербок, це - вирішення збройного конфлікту на Сході України.

"Народ України хоче жити в мирі та безпеці. Багато років через конфлікт на Донбасі люди були розлучені зі своїми сім'ями. Справа про це, а не про неминучий вступ до НАТО", - заявила Бербок.

Міністерка наголосила, що замість вступу до Альянсу зараз варто обговорювати виконання Мінських домовленостей, щоб повернути людям мир і безпеку.



Нагадаємо, 27 січня Бербок заявила, що Берлін працює над пакетом посилених санкцій проти Москви у разі вторгнення в Україну, які включають обмеження роботи газопроводу "Північний потік-2".

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