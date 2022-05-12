Шольц попередив, що Україна боротиметься із наслідками війни сто років

Про це повідомляє Welt.

За його словами, це пов'язано із боєприпасами, які внаслідок бойових дій залишаються в ґрунті.

"Той, хто живе в Німеччині, знає, що бомби, які впали тут під час Другої світової війни, знаходять і сьогодні. Україні доведеться ще протягом сотні років боротися з наслідками цієї війни. Такі війни мають тривалі наслідки: усі снаряди, які зараз запускаються, можуть роками залишатися у ґрунті", - попередив Шольц.

Він додав, що у глобальному масштабі війна Росії проти України матиме наслідки для всього світу, адже призведе до зростання цін на енергоносії та харчові продукти.

11 травня Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський обговорили телефоном питання військової допомоги, санкцій проти РФ та енергетики.

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