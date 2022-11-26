Шольц пропонує спростити правила набуття громадянства в Німеччині

Про це інформують на сайті консульства з посиланням на заяву федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Німеччині потрібні кращі правила для натуралізації всіх цих жінок і чоловіків", - сказав Шольц.

Канцлер наголосив, що протягом багатьох десятиліть люди емігрували. Німеччина стала для "країною надії", а жінки, чоловіки та діти зробили великий внесок у те, щоб економіка була "такою ж сильною, якою вона є сьогодні".

"Дуже добре, коли ті, хто так довго живуть у нас, теж вирішують отримати німецьке громадянство", - наголосив канцлер.

Нині отримати німецьке громадянство можна не раніше ніж через вісім років проживання в країні. З'явилася пропозиція, щоб скоротити цей термін до п'яти років.

Уряд Чехії готується до можливої зимової міграційної хвилі з України та зможе прийняти десятки тисяч біженців, але не так багато, як в попередні місяці.

В Україні розпочали перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб. Якщо людина не живе там, де зареєстрована як ВПО, її можуть позбавити виплат.

За даними ВООЗ, через холод свої домівки можуть залишити ще 2-3 млн українців.

Кількість українських біженців, які наразі проживають у Естонії, становить понад 63 тисячі.

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