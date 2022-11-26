Шольц пропонує спростити правила набуття громадянства в Німеччині
Канцлер ФРН Шольц вважає доречним спростити правила отримання іноземцями, які довгий час проживають та працюють у Німеччині, громадянства
Про це інформують на сайті консульства з посиланням на заяву федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца.
"Німеччині потрібні кращі правила для натуралізації всіх цих жінок і чоловіків", - сказав Шольц.
Канцлер наголосив, що протягом багатьох десятиліть люди емігрували. Німеччина стала для "країною надії", а жінки, чоловіки та діти зробили великий внесок у те, щоб економіка була "такою ж сильною, якою вона є сьогодні".
"Дуже добре, коли ті, хто так довго живуть у нас, теж вирішують отримати німецьке громадянство", - наголосив канцлер.
Нині отримати німецьке громадянство можна не раніше ніж через вісім років проживання в країні. З'явилася пропозиція, щоб скоротити цей термін до п'яти років.
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