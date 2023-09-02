Шольц травмувався під час пробіжки, - ЗМІ

Про це повідомляє Frankfurter Rundschau.

За інформацією джерела, наразі Олаф Шольц не дуже добре почувається.

"На жаль, канцлер Олаф Шольц змушений скасувати свої зустрічі в Гессені цієї неділі через невеликий нещасний випадок під час занять спортом. Він упав під час пробіжки та отримав синці на обличчі", - заявила представниця канцлера Німеччини.