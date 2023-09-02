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Шольц травмувався під час пробіжки, - ЗМІ

2 вересня, 2023 субота
23:03
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц впав під час занять спортом та травмувався

Про це повідомляє Frankfurter Rundschau.

За інформацією джерела, наразі Олаф Шольц не дуже добре почувається.

"На жаль, канцлер Олаф Шольц змушений скасувати свої зустрічі в Гессені цієї неділі через невеликий нещасний випадок під час занять спортом. Він упав під час пробіжки та отримав синці на обличчі", - заявила представниця канцлера Німеччини.

  • У липні канцлер Німеччини Олаф Шольц підрахував, що від початку повномасштабного вторгнення Росії і до 2027 року Німеччина витратить на поставки зброї Україні приблизно 17 мільярдів євро.
Німеччина
Олаф Шольц
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