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Шольц у Празі в промові про майбутнє Європи заявив, що центр ваги ЄС зміщується на Схід Європи, - журналіст "Радіо Свобода" Хотин

29 серпня, 2022 понедiлок
19:15
Світ Олаф Шольц

Ростислав Хотин, журналіст "Радіо Свобода", зазначив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що його країна бере на себе відповідальність допомагати Україні у двох речах – це артилерія та ППО

Про це він розповів в етері Еспресо.

Журналіст "Радіо Свобода" прокоментував важливі акценти у виступі канцлера Німеччини Олаф Шольц під час перебування з візитом у Празі 29 серпня.

"Олаф Шольц виступив у Карловому університеті з ключовою промовою, у якій окреслив майбутнє бачення об'єднаної Європи та зазначив, що центр ваги ЄС зміщується на Схід Європи. Шольц підтримав кандидатський статус та майбутнє членство у Європейському Союзі  для України, Молдови й, можливо, Грузії, а також для шести країн західних Балкан: Албанія, Боснія, Косово, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія. Цікавий меседж був від канцлера Німеччини щодо Румунії, Хорватії та Болгарії, які, на його думку, вже дозріли приєднатися до Шенгенської зони", - повідомив журналіст.

Ростислав Хотин підкреслив ще одну заяву Шольца, яка стосувалася того, щоб у майбутньому не було блокування консенсусних рішень серед країн ЄС, і треба буде у ключових питаннях зовнішньої політики приймати рішення не консенсусно, за згодою всіх членів ЄС, а голосуванням за принципом більшості.

"Щодо України, то Шольц у майбутньому  бачить її як члена ЄС, а також підтвердив, що підтримка України буде відбуватися стільки скільки потрібно. Про практичні речі, як то військова допомога, то канцлер сказав, що Німеччина бере на себе відповідальність допомагати Україні у двох речах, які мають Україну зробити дуже сильною – це артилерія та ППО. Також зазначив, що будуть надані радари, дрони та системи протиповітряної оборони", - проінформував Хотин.

Журналіст "Радіо Свобода" додав, що наступними днями міністри закордонних справ, які перебувають з візитом у Празі, будуть обговорювати питання про скасування спрощеного візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

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допомога Україні
Олаф Шольц
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