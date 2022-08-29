Шольц у Празі в промові про майбутнє Європи заявив, що центр ваги ЄС зміщується на Схід Європи, - журналіст "Радіо Свобода" Хотин
Ростислав Хотин, журналіст "Радіо Свобода", зазначив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що його країна бере на себе відповідальність допомагати Україні у двох речах – це артилерія та ППО
Про це він розповів в етері Еспресо.
Журналіст "Радіо Свобода" прокоментував важливі акценти у виступі канцлера Німеччини Олаф Шольц під час перебування з візитом у Празі 29 серпня.
"Олаф Шольц виступив у Карловому університеті з ключовою промовою, у якій окреслив майбутнє бачення об'єднаної Європи та зазначив, що центр ваги ЄС зміщується на Схід Європи. Шольц підтримав кандидатський статус та майбутнє членство у Європейському Союзі для України, Молдови й, можливо, Грузії, а також для шести країн західних Балкан: Албанія, Боснія, Косово, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія. Цікавий меседж був від канцлера Німеччини щодо Румунії, Хорватії та Болгарії, які, на його думку, вже дозріли приєднатися до Шенгенської зони", - повідомив журналіст.
Ростислав Хотин підкреслив ще одну заяву Шольца, яка стосувалася того, щоб у майбутньому не було блокування консенсусних рішень серед країн ЄС, і треба буде у ключових питаннях зовнішньої політики приймати рішення не консенсусно, за згодою всіх членів ЄС, а голосуванням за принципом більшості.
"Щодо України, то Шольц у майбутньому бачить її як члена ЄС, а також підтвердив, що підтримка України буде відбуватися стільки скільки потрібно. Про практичні речі, як то військова допомога, то канцлер сказав, що Німеччина бере на себе відповідальність допомагати Україні у двох речах, які мають Україну зробити дуже сильною – це артилерія та ППО. Також зазначив, що будуть надані радари, дрони та системи протиповітряної оборони", - проінформував Хотин.
Журналіст "Радіо Свобода" додав, що наступними днями міністри закордонних справ, які перебувають з візитом у Празі, будуть обговорювати питання про скасування спрощеного візового режиму для громадян Росії та Білорусі.
- Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус держави-кандидата на вступ до ЄС
- 29 серпня Шольц закликав прийняти Україну в ЄС та назвав Росію неоімперіалістичною автократією
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.31Продаж 40.35
- Актуальне
- Важливе