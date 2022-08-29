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Шольц закликав прийняти Україну в ЄС та назвав Росію неоімперіалістичною автократією

29 серпня, 2022 понедiлок
15:25
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна, Молдова та Грузія мають стати членами Євросоюзу

Про це повідомляє DW.  

За словами Шольца, Євросоюзу необхідно провести кардинальні реформи аби підготуватися до прийому нових членів. 

"Країни Західних Балкан, Україна, Молдова та в перспективі Грузія мають стати частиною ЄС. Це розширення на користь Європейського Союзу. У ці дні знову постає питання про те, де надалі проходитиме кордон між вільною Європою та неоімперіалістичною автократією", - сказав Шольц 29 серпня під час промови в Карловому університеті у Празі.

  • 23 червня Україна отримала статус держави-кандидата на вступ до ЄС. 
  • Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що представники Євросоюзу докладуть усіх зусиль, аби Україна отримала членство за спрощеною процедурою.
  • Боррель заявив, що Євросоюз негайно запустить підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС. 

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Україна
Росія
ЄС
Грузія
Молдова
Німеччина
Вступ в ЄС
Олаф Шольц
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