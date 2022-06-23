Ми зробимо усе, щоб Україна за спрощеною процедурою змогла стати членом ЄС, - Макрон

Про це він повідомив під час брифінгу у ефірі Еспресо.

"Ми розуміємо, що Україна зараз втягнута у конфлікт. Зараз ми робимо усе можливе, аби Україна за спрощеною процедурою змогла стати членом ЄС", - сказав Макрон.

За його словами, пріоритетним завданням є стабілізація геополітичної ситуації.

"Ми відкриваємо двері для України, аби стабілізувати ситуацію. Ми говоримо, що європейська сім'я не має певних обмежень територій. Такий геополітичний підхід дає можливість розширяти межі ЄС. Економічний контекст також. Ми повинні діяти на кілька кроків попереду. Ми б так не діяли за інших умов. Ми розуміємо, що зараз є певна втома від війни і тому ми не можемо допустити, щоб таке продовжувалось. Ми маємо прагнути стабілізації в межах нинішніх обставин", - додав президент Франції.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Боррель заявив, що Євросоюз негайно запустить підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС.

Голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, статус кандидата на вступ до ЄС надали авансом і Україні необхідно провести реформи у різних сферах.

Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС після надання Україні статусу кандидата на членство.

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