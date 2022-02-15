Шольц заявив про необхідність термінової деескалації навколо України

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на брифінг канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента РФ Володимира Путіна 15 лютого.



Канцлер підкреслив свою стурбованість тим, що на кордоні України перебуває близько 100 тисяч російських військових без жодної явної причини.



"Терміново потрібна деескалація. У цій напруженій ситуації дуже важливо, щоб не почалася війна", - заявив німецький канцлер.



Олаф Шольц наголосив, що дипломатичні можливості поки ще не вичерпані.



"Зараз мова має йти про те, щоб рішуче та мужньо працювати над мирним розв'язання цієї кризи. Ми чуємо, що деякі підрозділи відводяться, і це хороший знак. Ми сподіваємося, що ця тенденція продовжиться", - сказав Шольц, маючи на увазі заяву Міноборони РФ про відведення частини військ від територій біля українського кордону.



За його словами, партнери в ЄС і НАТО та Росія готові говорити про конкретні кроки для укріплення спільної безпеки, зокрема в рамках Ради НАТО-Росія та нового процесу діалогу ОБСЄ на вищому рівні. Ці переговори будуть відбуватися в рамках принципів недоторканність кордонів, суверенітету та територіальної цілісності усіх держав.



"Давайте обговорювати ці речі в рамках діалогу. Ми не повинні зайти в глухий кут, який обернеться лихом для всіх. Для федерального уряду цілком зрозуміло, що подальша військова агресія щодо України спричинить важкі економічні, політичні та стратегічні наслідки", - наголосив канцлер Німеччини.



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