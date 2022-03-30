Шольц заявив, що Німеччина готова стати гарантом безпеки України

Про це повідомив речник уряду Німеччини Штеффен Гебестрейт, передає Reuters.



Як розповів Гебестрейт на черговій пресконференції, Шольц продемонстрував "загальну готовність" щодо ролі Німеччини як гаранта безпеки в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським.



Речник німецького уряду додав, що не хоче спекулювати про те, чи буде роль гаранта безпеки також включати військовий компонент.



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