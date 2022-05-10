Шостий пакет санкцій проти Росії може бути ухвалений цього тижня, – держсек МЗС Франції
ЄС може ухвалити рішеня про шостий пакет санкцій проти Росії вже цього тижня, але Європа має проявити твердість і єдність
Про це повідомив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон, пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, "логічно, щоб були твердість, єдність та європейська солідарність". Ситуація в Україні вимагає від Заходу "посилити тиск і санкції проти Росії".
Він назвав "об'єктивно складіншим питанням" рішення стосовно ембарго на російську нафту.
"Деякі країни, як Угорщина, дуже залежні - ще більше, ніж інші європейські країни, - від цього виду енергії. Отже, триває пошук рішень, і на сьогодні кілька європейських лідерів, серед яких (президент Франції) Емманюель Макрон та (голова Єврокомісії) Урсула фон дер Ляєн, розмовлятимуть із (прем'єр-міністром Угорщини, - ред.) Віктором Орбаном, щоб знайти рішення", - сказав Клеман Бон.
- ЄС може запровадити санкції проти Кабаєвої, яку пов'язують з Путіним.
- 4 травня, у Єврокомісії повідомили про деякі подробиці шостого пакету санкцій проти Росії, який включатиме поступове ембарго на нафту та де-SWIFT ще кількох банків, зокрема й найбільшого у РФ Сбєрбанку.
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