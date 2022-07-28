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Шотландія розмістила українських біженців на круїзному лайнері

28 липня, 2022 четвер
00:08
біженці з України На фото пасажирський пором Tallink M/S Isabelle

Шотландія почала приймати українських біженців на круїзному лайнері, що пришвартувався біля Единбурга

Про це пише Barron's. 

Українців розмістили на кораблі "Вікторія". Критики цієї ініціативи називають його  називають потенційно небезпечним і непридатним.

Уряд Шотландії планує використати судно, яке, як стверджується, "повністю укомплектоване" та безпечне, для розміщення до 1700 українських біженців. Людей поселять у 739 каютах до січня наступного року. Повідомляють, що мешканці лайнера матимуть доступ до допоміжних послуг, включаючи медичне обслуговування та пільги, а також "необмежений доступ" до послуг на суші.

"Ми хочемо, щоб їм було якомога комфортніше під час їхнього перебування, і ми працювали з партнерами, щоб надати гостям різноманітні послуги на борту на додаток до доступних послуг підтримки", - сказала міністерка Шона Робісон.

Вона зазначила, що це ресторани, дитячі ігрові майданчики з іграшками та книжками, магазини, пральня, прибирання, доступ до Wi-Fi та громадські місця.

Опозиційні партії та організації соціального захисту висловлюють занепокоєння, зокрема щодо доступу дітей до шкільного навчання та ймовірності спалахів Covid-19 на борту.

Шотландія забезпечила житлом понад 9 тисяч переміщених українців після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

  • На початку липня уряд Шотландії на 3 місяці призупинив програму підтримки українських біженців через брак житла.

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