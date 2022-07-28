Шотландія розмістила українських біженців на круїзному лайнері
Шотландія почала приймати українських біженців на круїзному лайнері, що пришвартувався біля Единбурга
Про це пише Barron's.
Українців розмістили на кораблі "Вікторія". Критики цієї ініціативи називають його називають потенційно небезпечним і непридатним.
Уряд Шотландії планує використати судно, яке, як стверджується, "повністю укомплектоване" та безпечне, для розміщення до 1700 українських біженців. Людей поселять у 739 каютах до січня наступного року. Повідомляють, що мешканці лайнера матимуть доступ до допоміжних послуг, включаючи медичне обслуговування та пільги, а також "необмежений доступ" до послуг на суші.
"Ми хочемо, щоб їм було якомога комфортніше під час їхнього перебування, і ми працювали з партнерами, щоб надати гостям різноманітні послуги на борту на додаток до доступних послуг підтримки", - сказала міністерка Шона Робісон.
Вона зазначила, що це ресторани, дитячі ігрові майданчики з іграшками та книжками, магазини, пральня, прибирання, доступ до Wi-Fi та громадські місця.
Опозиційні партії та організації соціального захисту висловлюють занепокоєння, зокрема щодо доступу дітей до шкільного навчання та ймовірності спалахів Covid-19 на борту.
Шотландія забезпечила житлом понад 9 тисяч переміщених українців після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
- На початку липня уряд Шотландії на 3 місяці призупинив програму підтримки українських біженців через брак житла.
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