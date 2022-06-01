Іспанія і Португалія зіграли внічию у головному матчі дня в Лізі націй
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Шотландія – Україна. Онлайн-трансляция студії перед матчем відбору ЧС-2022
01 червня о 20:45 на ютуб каналі Еспресо відбудеться передматчева студія перед матчем відбору ЧС-2022. У прямому ефірі Олександр Ващук та Лев Галушко проведуть стрім перед вирішальною грою
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