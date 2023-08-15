Шойгу назвав нове "пріоритетне завдання" війни в Україні
За словами глави Міноборони РФ, Москва прагне до повернення всіх полонених, що тепер стало одним з "пріоритетних завдань" війни в Україні
Про це повідомляють росЗМІ 15 серпня.
"Одне з пріоритетних гуманітарних завдань спеціальної військової операції (офіційна назва війни в РФ, — ред.) — звільнення російських військовослужбовців з українського полону. Налагоджено взаємодію з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, представники якого надають суттєву підтримку у визначенні місцезнаходження тих, хто потрапив у полон, забезпеченні прав військовополонених, передбачених нормами міжнародного гуманітарного права", — йдеться в повідомленні.
Російський міністр назвав цю роботу делікатною. За його словами, Російська Федерація нібито продовжить робити кроки, які допоможуть повернути солдатів ЗС РФ з українського полону. При цьому, він вважає, що з українською стороною дуже складно домовитися з цього приводу.
- Нагадаємо, за час повномаштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону 2 576 громадян, серед них 144 цивільні люди. Водночас понад 25 тисяч людей вважаються цивільними заручниками РФ
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