Шойгу назвав нове "пріоритетне завдання" війни в Україні

Про це повідомляють росЗМІ 15 серпня.

"Одне з пріоритетних гуманітарних завдань спеціальної військової операції (офіційна назва війни в РФ, — ред.) — звільнення російських військовослужбовців з українського полону. Налагоджено взаємодію з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, представники якого надають суттєву підтримку у визначенні місцезнаходження тих, хто потрапив у полон, забезпеченні прав військовополонених, передбачених нормами міжнародного гуманітарного права", — йдеться в повідомленні.

Російський міністр назвав цю роботу делікатною. За його словами, Російська Федерація нібито продовжить робити кроки, які допоможуть повернути солдатів ЗС РФ з українського полону. При цьому, він вважає, що з українською стороною дуже складно домовитися з цього приводу.