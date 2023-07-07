Про це повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець під час Всеукраїнського правозахисного форуму "Легіон права".

"Учора відбулося чергове повернення полонених. Станом на сьогодні, нам вдалося повернути 2 576 громадян України, з яких 144 - цивільні заручники", - зазначив Лубінець.

Також він наголосив, що станом на 7 липня у російському полоні залишаються щонайменше 25 тисяч українців.

"Скільки треба часу Україні, щоб повернути всіх своїх громадян? Якщо не буде запущено дієвий механізм, на це підуть роки, десятиріччя. У нас немає стільки часу. Кожного дня Російська Федерація піддає тортурам наших громадян", - сказав омбудсман.

Крім цього, Лубінець зазначив, що станом на 7 липня Україна повернула 382 дитини з російської землі.