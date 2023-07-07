Лубінець: Україна повернула з російського полону 2 576 громадян, з яких 144 - цивільні
За час повномаштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону 2 576 громадян, серед них 144 цивільні люди. Водночас понад 25 тисяч людей вважаються цивільними заручниками РФ
Про це повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець під час Всеукраїнського правозахисного форуму "Легіон права".
"Учора відбулося чергове повернення полонених. Станом на сьогодні, нам вдалося повернути 2 576 громадян України, з яких 144 - цивільні заручники", - зазначив Лубінець.
Також він наголосив, що станом на 7 липня у російському полоні залишаються щонайменше 25 тисяч українців.
"Скільки треба часу Україні, щоб повернути всіх своїх громадян? Якщо не буде запущено дієвий механізм, на це підуть роки, десятиріччя. У нас немає стільки часу. Кожного дня Російська Федерація піддає тортурам наших громадян", - сказав омбудсман.
Крім цього, Лубінець зазначив, що станом на 7 липня Україна повернула 382 дитини з російської землі.
- 6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона
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