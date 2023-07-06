Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед тих, кого повернули з полону, – воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, а також двоє цивільних.

"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та Азовсталі. Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків", - написав Єрмак.

Він зазначив, що влада працює над поверненням усіх полонених.

"Ми не зупиняємось. Усі українці мають бути вдома", - наголосив керівник ОП.

Фото: telegram-канал Андрій Єрмак

Фото: telegram-канал Андрій Єрмак