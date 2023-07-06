Україна повернула з полону 45 людей, серед них захисники Маріуполя та Азовсталі
6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсона
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед тих, кого повернули з полону, – воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, а також двоє цивільних.
"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та Азовсталі. Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків", - написав Єрмак.
Він зазначив, що влада працює над поверненням усіх полонених.
"Ми не зупиняємось. Усі українці мають бути вдома", - наголосив керівник ОП.
Фото: telegram-канал Андрій Єрмак
Фото: telegram-канал Андрій Єрмак
- 11 червня Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордонної служби.
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