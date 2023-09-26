Шойгу заявив, що цілі "спецоперації" можна реалізувати до 2025 року

На ці висловлювання звернуло увагу російське телеграм-видання "Сота".

"Послідовна реалізація заходів, планів діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей", - зазначив Шойгу.

Водночас він наголосив, що армія Росії отримує лише "найсучаснішу зброю".

Натомість Шойгу розповів, що зброя Заходу не допоможе Україні, яка змушена кидати на штурм непідготовлених солдатів.