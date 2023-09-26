Шойгу заявив, що цілі "спецоперації" можна реалізувати до 2025 року
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді з генералітетом заявив, що за планом війна з Україною триватиме щонайменше до 2025 року
На ці висловлювання звернуло увагу російське телеграм-видання "Сота".
"Послідовна реалізація заходів, планів діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей", - зазначив Шойгу.
Водночас він наголосив, що армія Росії отримує лише "найсучаснішу зброю".
Натомість Шойгу розповів, що зброя Заходу не допоможе Україні, яка змушена кидати на штурм непідготовлених солдатів.
- Як зазначили напередодні експерти Інституту вивчення війни (ISW), Путін доручив Шойгу до початку жовтня поліпшити ситуацію на фронті, зупинити контрнаступ ЗСУ і повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції.
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