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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Шойгу заявив, що цілі "спецоперації" можна реалізувати до 2025 року

Шойгу заявив, що цілі "спецоперації" можна реалізувати до 2025 року

26 вересня, 2023 вiвторок
18:07
Війна з Росією путін та шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді з генералітетом заявив, що за планом війна з Україною триватиме щонайменше до 2025 року

На ці висловлювання звернуло увагу російське телеграм-видання "Сота".

"Послідовна реалізація заходів, планів діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей", - зазначив Шойгу.

Водночас він наголосив, що армія Росії отримує лише "найсучаснішу зброю".

Натомість Шойгу розповів, що зброя Заходу не допоможе Україні, яка змушена кидати на штурм непідготовлених солдатів.

  • Як зазначили напередодні експерти Інституту вивчення війни (ISW), Путін доручив Шойгу до початку жовтня поліпшити ситуацію на фронті, зупинити контрнаступ ЗСУ і повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції.
російська армія
Сергій Шойгу
Контрнаступ ЗСУ
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