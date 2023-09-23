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Війна з Росією: хроніка
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Штаб Чорноморського флоту РФ атаковано ракетами Storm Shadow, - Sky News

23 вересня, 2023 субота
04:40
Війна з Росією ракета Storm Shadow

Під час атаки на штаб Чорноморського флоту було використано ракети Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія

Про це повідомляє Sky News, з посиланням на джерела у Повітряних Силах України.

Один російський військовий досі вважається зниклим безвісти після нападу, в результаті якого загорілася будівля в Севастополі.

Щонайменше одна ракета влучила в штаб, російські офіційні особи повідомляють, що ще п'ять були збиті.

Рішення поставити ракети британського та французького виробництва, також відомі як SCALP, стало одним із найгучніших рішень з боку західних країн.Британія та Франція погодилися поставити ракети відповідно в травні та липні цього року. Основною умовою поставок було те, щоби їх не використовували для ударів на територію Росії. Обмежень для ударів на Крим немає, оскільки його вважають тимчасово окупованою частиною України.

Версію про удари ракетами, які стартують з літаків, опосередковано підтвердив командир ПС ЗСУ Микола Олещук: "Поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних Сил".

  • 22 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У Збройних силах України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
  • Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали. Також у цьому коментарі він відмовився називати ,якою ракетою було вражено ворожий об'єкт.

Крим
ракетний удар
Контрнаступ ЗСУ
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