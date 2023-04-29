Штаб-квартиру "Баварії" обшукали через справу російського олігарха Усманова
Федеральне управління поліції Німеччини провело обшуки на стадіоні та у штаб-квартирі мюнхенської "Баварії"
Про це повідомляє Bild.
Обшуки пов'язані зі справою олігарха Алішера Усманова, якого підозрюють у відмиванні грошей. За інформацією джерела, росіянин добре знайомий з почесним президентом "Баварії" Улі Хьонессом.
У минулому Усманова неодноразово бачили на трибунах "Альянц Арени". Російський олігарх відвідував матчі "Баварії" в Лізі чемпіонів за VIP-квитками.
Наразі невідомо чи були вилучені якісь докази під час обшуків. Також у слідчих органах запевнили видання, що не ведуть розслідування з приводу штрафів щодо "Баварії".
З 2017 до 2022 року росіянин не сплатив близько 555 млн євро податків. ЗМІ пишуть, що з 2014 року Алішер Усманов мешкав здебільшого на острові Тегернзе (Німеччина). Крім того, олігарх був у районі Богенхаузен у Мюнхені.
- Восени 2022 року у Німеччині обшукували будинок підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова.
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