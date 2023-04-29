Штаб-квартиру "Баварії" обшукали через справу російського олігарха Усманова

Про це повідомляє Bild.

Обшуки пов'язані зі справою олігарха Алішера Усманова, якого підозрюють у відмиванні грошей. За інформацією джерела, росіянин добре знайомий з почесним президентом "Баварії" Улі Хьонессом.

У минулому Усманова неодноразово бачили на трибунах "Альянц Арени". Російський олігарх відвідував матчі "Баварії" в Лізі чемпіонів за VIP-квитками.

Наразі невідомо чи були вилучені якісь докази під час обшуків. Також у слідчих органах запевнили видання, що не ведуть розслідування з приводу штрафів щодо "Баварії".

З 2017 до 2022 року росіянин не сплатив близько 555 млн євро податків. ЗМІ пишуть, що з 2014 року Алішер Усманов мешкав здебільшого на острові Тегернзе (Німеччина). Крім того, олігарх був у районі Богенхаузен у Мюнхені.