Про це пише Spiegel.

Перш ніж узяти штурмом будинок Алішера Усманова, слідчі впродовж місяців збирали інформацію про олігарха. Зараз обшукують його нерухомість на озері Тегернзеє поблизу Мюнхена. Спецназ федеральної поліції отримав доступ до трьох будинків Алішера Усманова. Загалос 240 екстрених служб обшукали 24 об'єкти.

Правоохороці шукають докази проти олігарха за підозрою в порушенні закону про зовнішню торгівлю, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Підозрюють, що сам він перебуває в Узбекистані після внесення до санкційного списку через війну РФ проти України.

Протягом останніх місяців Департамент боротьби з тяжкою й організованою злочинністю склав майже 100 звітів у відмиванні коштів щодо банків, які, як зазначають, пов'язані з Алішером Усмановим. Як зазначає Spiegel, довести в суді цей злочин важко.

За інформацією видання, з 2014 до 2022 року росіянин не сплатив близько 555 млн євро податків. Spiegel пише, що з 2014 року Алішер Усманов перебував здебільшого на Тегернзеє. Крім того, олігарх був у районі Богенхаузен у Мюнхені.

3 березня Усманов залишився без найдорожчої у світі супер'яхти.Судно вартістю $600 млн і завдовжки 156 м під назвою Dilbar затримали в Гамбурзі.

3 березня стало відомо, що Велика Британія запровадила санкції проти Алішера Усманова.

11 березня Канада запровадила санкції проти Алішера Усманова.

30 березня в Італії конфіскували броньований Mercedes підсанкційного російського мільярдера вартістю понад 600 тис. євро.

8 червня The Guardian напиисав, що Алішер Усманов сподівається призупинити санкції, доки суд ЄС розглядає його скаргу.

Станом на 28 червня Україна не оголосила санкцій проти Алішера Усманова.

16 вересня The Guardian написав, що із санкційного списку ЄС зникло прізвище сестри Алішера Усманова.

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