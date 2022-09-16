Зі санкційного списку ЄС зникли прізвища сестри Усманова, Жириновського і колишньої дружини Фрідмана
Що саме стало причиною виключення Нарзієвої та Айзіман зі санкційного переліку Європейського Союзу, не відомо. У випадку Жириновського нею стала смерть
Про це пише The Guardian.
Сестра російського олігарха Алішера Усманова Саодат Нарзієва потрапила до санкційного переліку ЄС у квітні. Приводом для накладання санкцій проти неї стали розслідування журналістів про її зв’язок із Кремлем. Після того Нарзієва разом з Усмановим подали в Суд ЄС із вимогою зняти санкції.
"Ми від самого початку казали, що санкції проти Саодат Нарзієвої були засновані на хибних звинуваченнях, які тепер переконливо і недвозначно спростовані. Вітаємо рішення Ради ЄС виключити пані Нарзієву із санкційного списку", – повідомили The Guardian представники сестри олігарха.
Читайте також: Через тривалий процес стягування російських активів в Україні олігархи РФ мають можливість уникати конфіскації, — адвокатка Щербан
Окрім Нарзієвої, із санкційного списку виключили нині покійного колишнього лідера Ліберально-демократичної партії Росії Владіміра Жириновського та колишню дружину російського олігарха Михайла Фрідмана Ольгу Айзіман.
Що саме стало причиною виключення Нарзієвої та Айзіман з-під дії санкцій Європейського Союзу, не відомо.
- Народний депутат Давид Арахамія розповів, що міжнародні партнери України пропонували створити "фонд покаяння" для російських олігархів.
- Агія Загребельська, юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України 2015-2019 рр, заявила в ефірі Еспресо: якщо українські чиновники та політики нездатні конфіскувати майно російських олігархів в Україні на шостому місяці війни, то повинні піти у відставку та уступити місце тим, хто може це зробити.
- Розслідування BBC виявило, що брати Ротенберги оминали санкції, використовуючи лазівку в британських законах.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе