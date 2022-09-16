Про це пише The Guardian.

Сестра російського олігарха Алішера Усманова Саодат Нарзієва потрапила до санкційного переліку ЄС у квітні. Приводом для накладання санкцій проти неї стали розслідування журналістів про її зв’язок із Кремлем. Після того Нарзієва разом з Усмановим подали в Суд ЄС із вимогою зняти санкції.

"Ми від самого початку казали, що санкції проти Саодат Нарзієвої були засновані на хибних звинуваченнях, які тепер переконливо і недвозначно спростовані. Вітаємо рішення Ради ЄС виключити пані Нарзієву із санкційного списку", – повідомили The Guardian представники сестри олігарха.

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Окрім Нарзієвої, із санкційного списку виключили нині покійного колишнього лідера Ліберально-демократичної партії Росії Владіміра Жириновського та колишню дружину російського олігарха Михайла Фрідмана Ольгу Айзіман.

Що саме стало причиною виключення Нарзієвої та Айзіман з-під дії санкцій Європейського Союзу, не відомо.

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