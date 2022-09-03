Через тривалий процес стягування російських активів в Україні олігархи РФ мають можливість уникати конфіскації, - адвокатка Щербан

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Верховна Рада 24 травня цього року ухвалила закон, який запровадив новий механізм введення санкцій зі стягнення активів росіян, власне фізичних осіб, які тим чи іншим чином підтримували агресію в Україні. Цей механізм дозволяє стягувати майно шляхом винесення рішення суду. Але сам процес дещо складніший, спочатку має бути накладена санкція у вигляді блокування цих активів і рішення приймає РНБО. Надалі ці матеріали надходять до Міністерства юстиції, яке вивчає підстави для стягнення активів і подає позов до антикорупційного суду. Розгляд справи триває 10 днів, проте закон був прийнятий у травні, а перший позов ми отримали через три місяці, наприкінці серпня. І ось тут насправді є проблема, оскільки це досить тривалий час. Наші побоювання у тому, що ми створюємо часовий лаг і можливість російським олігархам уникнути санкцій, переписавши майно або позбувшись його певним чином. Відповідно, держава може втрати перспективу конфіскувати російські активи", - пояснила адвокатка.



Олена Щербан зазначила, що потрібно стягувати як активи Януковича, так і російських олігархів Євтушенкова, Фрідмана, Ротенберга, Дерипаски – всі вони мають серйозні активи в Україні.



"Робота йде дуже мляво. Ми очікували, що перші позови будуть подані ще у червні. Тому маємо ризик через затягування процесу створювати можливість росіянам уникати санкційної процедури, тобто перепродавати чи збувати свої активи", - додала Щербан.

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