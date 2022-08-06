English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Брати Ротенберги оминали санкції, використовуючи лазівку в британських законах, - розслідування Бі-Бі-Сі

Брати Ротенберги оминали санкції, використовуючи лазівку в британських законах, - розслідування Бі-Бі-Сі

6 серпня, 2022 субота
20:09
Світ

Наближені до Володимира Путіна російські олігархи Аркадій і Борис Ротенберги, які потрапили під санкції ще у 2014 році, використали у злочинних цілях такий тип зареєстрованої у Британії компанії, від якої закон не вимагає ідентифікувати її справжніх власників

Про це повідомляється у розслідуванні Бі-Бі-Сі.

Відомо, що мова йде про про англійські товариства з обмеженою відповідальністю (ELP). Експерт із фінансових злочинів Грем Берроу, в інтерв'ю для Бі-Бі-Сі пояснив, що цей тип компанії легко використовувати у злочинних цілях через те, що вони зобов’язані оприлюднити лише мінімальні відомості про своїх власників.

Так, у січні 2017 року було створене англійське товариство з обмеженою відповідальністю Sinara Company LP, яке нібито займалося туризмом і продажем квитків. 

Менш ніж за рік Sinara Company відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 тисячі доларів консультанту з мистецтва. Згідно зі звітом американського Сенату, ця людина "сприяла покупкам для Ротенбергів". Розслідувачі припускають, що через компанію було придбано витвори мистецтва на мільйони доларів.

"Це справжній скандал. Такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей із Росії, а потім витрачати їх на свій розсуд", - заявила депутат від Лейбористської партії Великої Британії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків і корупції.

Також повідомляється, що Бі-Бі-Сі спільно з журналістською організацією Finance Uncovered виявили п’ять агентств зі створення ELP, які заснували півтори тисячі нових товариств у Великій Британії. Деякі з них також пов’язані з фінансовими злочинами, у тому числі з відмиванням грошей.

  • 22 лютого Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків - Чорноморського банку розвитку та реконструкції, Банку "Росії", "Промзв'язокбанку", Генбанку та Індустріального ощадного банку, а також проти олігархів Ігоря Ротенберга, Бориса Ротенберга та Геннадія Тимченка.
  • Російську горілчану компанію "Байкал-Інвест", яка хотіла випускати продукцію з символами війни в Україні - Z та V, також пов'язують із братами Ротенбергами.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
олігархи
Володимир Путін
BBC
санкції проти Росії
окупанти
Велика Британiя
Читайте також:
Очур-Суге Монгуш
5 серпня, 2022 п'ятниця
Bellingcat та The Insider ідентифікували росіянина, який катував полоненого українця
Артем Семеніхін
5 серпня, 2022 п'ятниця
Героїчна 58-ма бригада лишила зброю, завдяки чому ми створили партизанські загони, - мер Конотопа Семеніхін
5 серпня, 2022 п'ятниця
Під час обшуку намагався застрелити працівників СБУ: ексзаступнику голови розвідки повідомили про підозру в держзраді
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.53
  • EUR
    Купівля 38.71
    Продаж 40.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
6 серпня
20:35
У Хорватії розбився автобус з польськими прочанами, 11 людей загинуло
20:24
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ворог перекидає боєприпаси з колій до позицій, не утворюючи склади, які можуть бути уражені HIMARS, - Згурець
20:21
Євген Пригожин
"Насамперед цікавлять вбивці та розбійники". ЗМІ розповіли, як власник ПВК "Вагнера" Пригожин особисто вербує в колоніях РФ
20:13
Ексклюзив
путін
Путіну потрібна пауза. Війна в Україні виснажує Росію, - експерт з морського права Устименко
20:11
Оновлено
В окупованій Новій Каховці стріляли в заступника голови "адміністрації". Той не вижив
19:56
Ольга Батова
В Україні є близько 200 державних об'єктів, з яких відновлять приватизацію у вересні, - очільниця ФДМУ
19:50
Євросоюз
Країни Євросоюзу одна за одною припиняють видавати туристичні візи росіянам
19:49
Ексклюзив
Оленівка. Місце трагедії
За декілька днів до підриву в Оленівської колонії полонених азовців перегнали у колишній промисловий цех, який не передбачав умов до проживання, - звільнений з Оленівки
19:12
Ексклюзив
Хвилює ситуація навколо Донецька, точаться бої у Пісках, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
19:11
ЗСУ відбили атаки росіян біля Бахмуту, Авдіївки та Богородничого, - Генштаб
19:10
На Київщині поліцейські вилучили у членів наркоугруповання психотропні речовини на 36 млн грн
19:01
Ткаченко закликав призупинити членство РПЦ у Всесвітній раді церков
18:56
Ексклюзив
Сєверодонецьк
60% житлового фонду Сєверодонецька потребує знесення, житло аварійно небезпечне, - керівник ВЦА Стрюк
18:55
Ексклюзив
Після війни в Україні всі міжнародні організації потрібно перезавантажити, - політик Рибачук
18:50
російські війська окупанти
Росіяни викрали голову громади на Херсонщині
18:28
дрова
Очікує важка зима: керівник Запорізької ОВА радить мешканцям області запасатися дровами та паливними брикетами
18:19
Ексклюзив
Андреас Умланд
У кремлі зрозуміли, що продовження війни - це загроза єдності РФ, - політолог Умланд
18:13
Тайвань підняв свою авіацію у відповідь на польоти 20 китайських літаків
18:08
Папа Франциск
Папа Римський обговорив можливий візит до Києва з українським послом
18:01
Вікторія Спартц
Вікторії Спартц пропонували зустрітися із Єрмаком, однак вона відмовилась, - CNN
17:27
Су-25
Подоляк підтвердив передачу Північною Македонією літаків для України
17:19
Туреччина
До України вперше з 24 лютого підходить турецьке судно, - ЗМІ
17:15
Ексклюзив
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Ракети до РЗК NASAMS у новому військовому пакеті - це вкрай важливо для захисту українського неба, - головний редактор видання Defense Express Катков
17:14
Азербайджанські війська
Азербайджанські війська в Нагірному Карабаху захопили гору Буздух і прилеглі висоти
17:06
Fast Recovery plan: Україна обговорила з Німеччиною, Чехією та Японією план відновлення державних установ
16:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Херсон - це пастка для росіян, - Згурець
16:47
Перше зернове судно із каравану з трьох кораблів уже прибуло до Стамбула, - міноборони Туреччини
16:43
Ексклюзив
Згурець від 01.08.2022
Оперативно-стратегічна мета противника - прорив у район Запоріжжя для додаткових можливостей перекидання сил на Правий берег, - військовий експерт Грабський
16:39
Фінляндія
У Фінляндії пропонують карати за поширення дезінформації на користь іноземної держави
16:37
Ситуація на Донеччині: ЗСУ відбили атаки на Велику Новосілку, росіяни вдаються до терору цивільних
16:13
Росіяни продовжують обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - Держприкордонслужба
15:59
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Стратегічна мета загарбника - збереження контролю над сухопутним коридором до Криму, - офіцер ЗСУ Прозапас
15:57
ЗАЕС
Прокуратура відкрила кримінальне провадження через обстріли ЗАЕС
15:53
Туреччина
Не можна покласти край війні в Україні, ігноруючи Москву, - помічник Ердогана
15:51
Китай прапор
Міноборони Тайваню назвало військові навчання Китаю репетицією нападу на острів
15:38
Росія щодня продукує нові фейки
Центр при РНБО спростував фейки про звільнення з роботи у воєнний час
15:35
Заблокувати "Північні потоки" й увесь російський експорт: Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
15:33
Ексклюзив
Глен Грант
Українська контратака відрізняється від того, що собі уявляє колективний Захід, - військовий експерт Глен Грант
15:33
Meta видалила понад 1 000 російських фальшивих акаунтів, які підтримували війну в Україні
15:20
Миколаївщина
На Миколаївщині росіяни обстріляли Березнегувате: загинула пенсіонерка, поранено ще 5 цивільних
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV