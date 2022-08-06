Брати Ротенберги оминали санкції, використовуючи лазівку в британських законах, - розслідування Бі-Бі-Сі

Про це повідомляється у розслідуванні Бі-Бі-Сі.

Відомо, що мова йде про про англійські товариства з обмеженою відповідальністю (ELP). Експерт із фінансових злочинів Грем Берроу, в інтерв'ю для Бі-Бі-Сі пояснив, що цей тип компанії легко використовувати у злочинних цілях через те, що вони зобов’язані оприлюднити лише мінімальні відомості про своїх власників.

Так, у січні 2017 року було створене англійське товариство з обмеженою відповідальністю Sinara Company LP, яке нібито займалося туризмом і продажем квитків.

Менш ніж за рік Sinara Company відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 тисячі доларів консультанту з мистецтва. Згідно зі звітом американського Сенату, ця людина "сприяла покупкам для Ротенбергів". Розслідувачі припускають, що через компанію було придбано витвори мистецтва на мільйони доларів.

"Це справжній скандал. Такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей із Росії, а потім витрачати їх на свій розсуд", - заявила депутат від Лейбористської партії Великої Британії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків і корупції.

Також повідомляється, що Бі-Бі-Сі спільно з журналістською організацією Finance Uncovered виявили п’ять агентств зі створення ELP, які заснували півтори тисячі нових товариств у Великій Британії. Деякі з них також пов’язані з фінансовими злочинами, у тому числі з відмиванням грошей.

22 лютого Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків - Чорноморського банку розвитку та реконструкції, Банку "Росії", "Промзв'язокбанку", Генбанку та Індустріального ощадного банку, а також проти олігархів Ігоря Ротенберга, Бориса Ротенберга та Геннадія Тимченка.

Російську горілчану компанію "Байкал-Інвест", яка хотіла випускати продукцію з символами війни в Україні - Z та V, також пов'язують із братами Ротенбергами.

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