Російський виробник горілки "Путінка" хоче випускати оковиту з символами війни в Україні - Z та V
Горілчану компанію "Байкал-Інвест" пов'язують з братами Ротенбергами, які входять у найближче оточення президента Росії
Про це повідомляє РБК з посиланням на реєстр Роспатента.
Виробник горілки "Путінка", компанія "Байкал-Інвест" подала заявку на реєстрацію торгових знаків із літерами Z та V, які стали символами вторгнення в Україну.
Якщо заявку виробника буде схвалено, на пляшках з'являться написи "Z своїх не кидаємо" та "Сила V правді.
Горілка "Путінка" випускається з 2003 року. Кінцеві бенефіціари "Байкал-Інвесту", що володіє брендом, пов'язані з Аркадієм і Борисом Ротенбергами.
Міноборони РФ офіційно відмовилося вважати Z та V військовими символами, проте заявляло, що ці літери "впізнавані і позитивно приймаються" військовими, а також жителями Росії та самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", які підтримують "спецоперацію" в Україні.
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