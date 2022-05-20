Про це повідомляє РБК з посиланням на реєстр Роспатента.

Виробник горілки "Путінка", компанія "Байкал-Інвест" подала заявку на реєстрацію торгових знаків із літерами Z та V, які стали символами вторгнення в Україну.

Якщо заявку виробника буде схвалено, на пляшках з'являться написи "Z своїх не кидаємо" та "Сила V правді.

Горілка "Путінка" випускається з 2003 року. Кінцеві бенефіціари "Байкал-Інвесту", що володіє брендом, пов'язані з Аркадієм і Борисом Ротенбергами.

Міноборони РФ офіційно відмовилося вважати Z та V військовими символами, проте заявляло, що ці літери "впізнавані і позитивно приймаються" військовими, а також жителями Росії та самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", які підтримують "спецоперацію" в Україні.

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