Фонд покаяння для російських олігархів. Арахамія розповів про ідею західних партнерів
Міжнародні партнери України пропонували створити "фонд покаяння" для російських олігархів
Про це розповів в інтерв'ю Forbes народний депутат Давид Арахамія.
За його словами, йшлося про легальну процедуру виходу з-під санкцій шляхом передачі грошей на відновлення України.
"Такі обговорення були, але не всередині країни, а на рівні наших міжнародних партнерів. Вони запропонували розглянути цю ідею. Тут потрібна модель, яку буде затверджено на рівні всіх країн-партнерів", - повідомив очільник фракції "Слуга Народу" у ВР.
Читайте також: Через тривалий процес стягування російських активів в Україні олігархи РФ мають можливість уникати конфіскації, — адвокатка Щербан
Він вважає, що "відкупитися" теоретично могли б лише окремі олігархи — громадяни РФ, які ведуть бізнес не в Росії, а в інших країнах.
"Можливо, вона може працювати з бізнесменами, які мають громадянство РФ, але весь бізнес перебуває в інших країнах. Фактично від санкцій страждає не російський бюджет, а, наприклад, британський. Якщо такий бізнесмен готовий віддати на відновлення України певну суму, то я ставлюся до цього толерантно. Якщо йдеться про бізнесменів, які сплачують податки в Росії й тим самим фінансують війну в Україні, то я проти", - уточнив Арахамія.
- Агія Загребельська, юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України 2015-2019 рр, заявила в ефірі Еспресо: якщо українські чиновники та політики нездатні конфіскувати майно російських олігархів в Україні на шостому місяці війни, то повинні піти у відставку та уступити місце тим, хто може це зробити.
- Розслідування BBC виявило, що брати Ротенберги оминали санкції, використовуючи лазівку в британських законах.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.84
-
EUR
Купівля 39.66Продаж 40.76
- Актуальне
- Важливе