Про це розповів в інтерв'ю Forbes народний депутат Давид Арахамія.

За його словами, йшлося про легальну процедуру виходу з-під санкцій шляхом передачі грошей на відновлення України.

"Такі обговорення були, але не всередині країни, а на рівні наших міжнародних партнерів. Вони запропонували розглянути цю ідею. Тут потрібна модель, яку буде затверджено на рівні всіх країн-партнерів", - повідомив очільник фракції "Слуга Народу" у ВР.

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Він вважає, що "відкупитися" теоретично могли б лише окремі олігархи — громадяни РФ, які ведуть бізнес не в Росії, а в інших країнах.

"Можливо, вона може працювати з бізнесменами, які мають громадянство РФ, але весь бізнес перебуває в інших країнах. Фактично від санкцій страждає не російський бюджет, а, наприклад, британський. Якщо такий бізнесмен готовий віддати на відновлення України певну суму, то я ставлюся до цього толерантно. Якщо йдеться про бізнесменів, які сплачують податки в Росії й тим самим фінансують війну в Україні, то я проти", - уточнив Арахамія.

Агія Загребельська, юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України 2015-2019 рр, заявила в ефірі Еспресо: якщо українські чиновники та політики нездатні конфіскувати майно російських олігархів в Україні на шостому місяці війни, то повинні піти у відставку та уступити місце тим, хто може це зробити.

Розслідування BBC виявило, що брати Ротенберги оминали санкції, використовуючи лазівку в британських законах.