Російський олігарх сподівається призупинити санкції, доки Суд ЄС розглядає його скаргу, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.

Відомо, що Усманов і сестри подали окремі позови ще у квітні, сподіваючись скасувати персональні санкції, які закрили для них поїздки у ЄС та заблокували усі активи, включно з елітною яхтою вартістю 600 млн доларів.

Проміжне рішення суду може бути оголошене орієнтовно за два тижні, а фінальне - до кінця року.

Якщо Суд ЄС призупинить дію санкцій, Усманов і сестри знову отримають доступ до своїх рахунків та заморожених активів.

Алішер Усманов потрапив під санкції у лютому, одразу після початку повномасштабної війни РФ проти України. Згодом ЄС розширив санкції на його сестер як осіб, що мають з ним тісні фінансові зв’язки.

Нагадаємо, на початку березня Усманов залишився без найдорожчої у світі супер'яхти.Судно, вартістю 600 мільйонів доларів і довжиною 156 метрів, під назвою Dilbar затримали в Гамбурзі.