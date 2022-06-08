Російський олігарх сподівається призупинити санкції, доки Суд ЄС розглядає його скаргу, - The Guardian
Російський мільярдер Алішер Усманов та його дві сестри очікують на проміжне рішення Суду ЄС, в якому сподіваються отримати призупинення обмежень до остаточного рішення суду
Про це повідомляє The Guardian.
Відомо, що Усманов і сестри подали окремі позови ще у квітні, сподіваючись скасувати персональні санкції, які закрили для них поїздки у ЄС та заблокували усі активи, включно з елітною яхтою вартістю 600 млн доларів.
Проміжне рішення суду може бути оголошене орієнтовно за два тижні, а фінальне - до кінця року.
Якщо Суд ЄС призупинить дію санкцій, Усманов і сестри знову отримають доступ до своїх рахунків та заморожених активів.
Алішер Усманов потрапив під санкції у лютому, одразу після початку повномасштабної війни РФ проти України. Згодом ЄС розширив санкції на його сестер як осіб, що мають з ним тісні фінансові зв’язки.
- Нагадаємо, на початку березня Усманов залишився без найдорожчої у світі супер'яхти.Судно, вартістю 600 мільйонів доларів і довжиною 156 метрів, під назвою Dilbar затримали в Гамбурзі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.01
Купівля 34.01Продаж 34.93
-
EUR
Купівля 35.88Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе