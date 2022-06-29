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Головна війна з Росією Японія застосувала найбільше персональних санкцій до російських олігархів, а Україна досі не оголосила їх проти Фрідмана, Усманова і Абрамовича, - дослідження

Японія застосувала найбільше персональних санкцій до російських олігархів, а Україна досі не оголосила їх проти Фрідмана, Усманова і Абрамовича, - дослідження

29 червня, 2022 середа
11:18
війна з Росією Михайло Фрідман

Україна досі не внесла до своїх санкційних списків деяких російських олігархів зі списку Forbes, а також російських депутатів, що підтримали незалежність "ЛНР" і "ДНР"

Про це йдеться у дослідженні YouControl.

"Світ продовжує активно накладати санкції. А Україна багато кого ще оминає увагою", - зазначають аналітики центру R&D YouControl.

Зокрема, станом на кінець червня загальна кількість російських підсанкційних фізичних осіб складає майже 1,5 тис., а перелік компаній збільшився удвічі та становить понад 650 юридичних осіб, йдеться у дослідженні. 

До переліків додані члени родин російських чиновників та бізнесменів, посадові особи фінансових установ, військових підприємств, державні посадовці так званих "Л/ДНР" та інші, вказують у YouControl.

"З середини березня по кінець червня 2022 найбільшу кількість персональних санкцій наклала Японія: близько 600 фізичних осіб та понад 180 юридичних осіб. Більше ніж 450 фізосіб потрапили до переліків Канади та США", - йдеться у дослідженні.

Крім того, суттєво збільшилась кількість підсанкційних російських юросіб у США: до переліку додано понад 220 компаній. До списків ЄС потрапили ще 160 підприємств, проте велика частина цих санкцій обмежує лише експортні операції товарів подвійного призначення та військової техніки, пояснює YouControl.

У то й же час Україна оминула своїми санкціями частину російських олігархів, які потрапили під санкції в інших країнах. Зокрема, йдеться про співвласника LetterOne Михайла Фрідмана, співвласника гірничо-металургійного холдингу USM  Алішера Усманова, колишнього співвласника футбольного клубу "Челсі" та акціонера гірничо-металургійної компанії Evraz Романа Абрамовича.

"Також обмежувальні заходи з боку України не застосовані до депутатів держдуми та членів ради федерації рф, які визнали самостійність так званих ЛНР та ДНР, не до всіх очільників військово-промислових підприємств", - відзначають автори дослідження.

Як зазначається, РНБО досі не запровадила санкції проти посібників країни-агресорки – громадян України, які вже включені до санкційних переліків Великобританії, ЄС, Австралії, Канади: це Кирило Стремоусов, Галина Данильченко, Володимир Сальдо, Ілля Кива та інші.

Нагадаємо, Канада 28 червня оголосила санкції проти 6 фізичних та 46 юридичних осіб із РФ.

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Світ
санкції проти Росії
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