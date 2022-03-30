В Італії конфіскували броньований Mercedes підсанкційного російського мільярдера вартістю понад 600 тис. євро

Про це вчора, 29 березня, заявила податкова поліція Італії, повідомляє The Times.

У поліції підтвердили, що одним із арештованих нещодавно активів російських багатіїв був п’ятитонний Maybach, який був придбаний на Сардинії в 2018 році за понад 600 000 євро.

Правоохоронці зазначають, що броньований Mercedes S650 Guard VR10 витримує обстріл з кулемета та потрапляння гранати.

Усманов, гірничий магнат узбецького походження, якого колись називали найбагатшою людиною у Великобританії, вже втратив віллу на 17 мільйонів євро (14 мільйонів фунтів стерлінгів) на Сардинії та шість компаній з активами на суму 66 мільйонів євро.

Він потрапив у перелік тих, на кого були розповсюджені санкції ЄС через причетність до злочинного режиму Путіна.

Нагадаємо, ЄС готує наступний пакет санкцій, до якого увійдуть, зокрема, й обмеження щодо членів сімей тих, хто співпрацює з режимом Путіна.

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