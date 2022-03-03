Велика Британія ввела санкції проти двох російських олігархів Усманова та Шувалова
Велика Британія запроваджує санкції проти ще двох олігархів з РФ — Алішера Усманова та Ігоря Шувалова
Про це пише ВВС, повідомляє ЄП.
Усманов мав комерційні зв'язки із британським футбольним клубом "Евертон", але вони були призупинені. Він наприкінці лютого потрапив до санкцій ЄС.
Шувалов обіймав посаду віцепрем'єра Росії, а зараз є головою російської держкорпорації "ВЕБ.РФ".
- Раніше Велика Британія ввела санкції проти олігархів Ігоря Ротенберга, Бориса Ротенберга та Геннадія Тимченка.
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