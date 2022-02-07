Штаб Сил ТрО планує щотижня проводити вишколи на добровільній основі

Про це Собко сказав під час дискусії "Тероборона. Де в ній місце військових, органів влади і самоврядування та самих громадян?", повідомляє Еспресо.TV.



"Ми хочемо, щоб крім періодичних річних навчальних зборів, які проводяться централізовано Міністерством оборони та ЗСУ в ряді бригад з певною визначеною кількістю резервістів, ми також плануємо, і це буде реалізовано найближчим часом, думаю, до кінця цього місяця, - ми хочемо проводити заходи підготовки на добровільній основі, щотижневі вишколи", - заявив Собко.



Полковник пояснив, що такі вишколи планують проводити в кожній локації батальйону ТрО, імовірно вони проходитимуть по суботах. Він зазначив, що для їх проведення потрібна допомога, а саме необхідно знайти і підготувати місця, певні ділянки місцевості для різних навчань у рамках вишколів.

"Розуміємо, що тактика наших дій буде націлена на бойові дії в населених пунктах, так, щоб максимально зберегти себе, зменшити той вплив, який може бути на наші підрозділи, використовувати це, максимально використовувати вразливість противника. Тому нам треба ділянки для тренувань для дій в населених пунктах в урбанізованій місцевості", - пояснив Собко.

Також він зазначив, що терміни формування Сил тероборони суттєво пришвидшили через загострення безпекової ситуації на Сході України у зв'язку з посиленням російської агресії.



Нагадаємо, з 1 січня 2022 року увели в дію закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ. Сили ТрО очолив бригадний генерал Юрій Галушкін.

10 січня Галушкін повідомив, що найближчим часом будуть укомплектовані чотири регіональні управління та 25 бригад Сил тероборони. Також він заявив, що розгортанням Сил ТрО можна не допустити нового вторгнення РФ.

Пізніше повідомлялося, що у лютому розпочнуться навчання Сил тероборони за участю місцевої влади.

27 січня Рада дозволила теробороні застосовувати стрілецьку зброю.

З 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил ТрО, яка відповідатиме на запитання українців.

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