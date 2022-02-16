Штормовий вітер, дощ, мокрий сніг і +14°C, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 17 лютого

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.



Протягом 17 лютого в західних, північних і центральних областях України йтиме дощ. У Карпатах він може змішуватися з мокрим снігом, у горах слід чекати сильних опадів. В Одеській і Миколаївській областях дощ почнеться ввечері. На сході, Херсонщині, Запоріжжі й у Криму буде суха погода.



Уночі на 17 лютого температура повітря становитиме +1...+4°C, а вдень - +5...+11°C. У південній частині України вона сягне +9...+14°C. У східних областях і на Північному Сході вночі синоптик обіцяє -2...+2°C, а вдень - 0...+4°C.



До Києва з Південного Заходу прийде поривчастий, іноді штормовий вітер. Температура повітря сягне +8°C.



Найближчими днями в Україні утримуватиметься тепла, але вітряна та волога погода.

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