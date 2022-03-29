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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Шукають зброю та крадуть машини: росіяни почали мародерити на Херсонщині

Шукають зброю та крадуть машини: росіяни почали мародерити на Херсонщині

29 березня, 2022 вiвторок
17:38
війна з Росією окупант гоблін

29 березня групи військових РФ почали обшукувати приватні будинки у селищі Камишани під Херсоном

Про це повідомляє Суспільне.Херсон у Telegram із посиланням на місцевих жителів.

Ті розповідають, що окупанти перевіряють документи, оглядають приміщення, шукають мисливців та зброю.

У дворах, де господарі відсутні, військові РФ виламують ворота та забирають машини.
 

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Херсон
мародерство
російські війська
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