Шукають зброю та крадуть машини: росіяни почали мародерити на Херсонщині
29 березня групи військових РФ почали обшукувати приватні будинки у селищі Камишани під Херсоном
Про це повідомляє Суспільне.Херсон у Telegram із посиланням на місцевих жителів.
Ті розповідають, що окупанти перевіряють документи, оглядають приміщення, шукають мисливців та зброю.У дворах, де господарі відсутні, військові РФ виламують ворота та забирають машини.
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