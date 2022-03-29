Шукають зброю та крадуть машини: росіяни почали мародерити на Херсонщині

Про це повідомляє Суспільне.Херсон у Telegram із посиланням на місцевих жителів.

Ті розповідають, що окупанти перевіряють документи, оглядають приміщення, шукають мисливців та зброю.

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У дворах, де господарі відсутні, військові РФ виламують ворота та забирають машини.