Шварценеггер заявив, що більше не зніматиметься у ролі Термінатора
Американський актор Арнольд Шварценеггер заявив, що більше не гратиме роль Термінатора у нових частинах фільму
Про це Шварценеггер заявив у інтерв'ю Hollywoodreporter.
За словами актора, він втомився і більше не гратиме роль Термінатора, хоча франшиза ще не завершена.
"Франшиза не завершена. Але мені це набридло. Я зрозумів, що світ хоче ще щось, коли справа стосується Термінатора. Хтось має придумати чудову ідею", - сказав Шварценеггер.
Водночас він додав, що роль Термінатора значною мірою допомогла йому досягти успіху.
"Термінатор значною мірою став причиною мого успіху, тому я завжди ставився до нього з любов’ю. Перші три фільми були чудові. В четвертому я не грав, тому що був губернатором. П'ятий та шостий не довершили справу, як на мене. Ми знали про це заздалегідь, тому що вони були просто погано написані", - розповів Шварценеггер.
75-річний Арнольд Шварценеггер з 1984 до 2019 року знявся у п'яти з шести частин "Термінатора".
- 28 лютого Netflix оприлюднив трейлер серіалу "Фубар", в якому Шварценеггер знявся у ролі спецагента ЦРУ.
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