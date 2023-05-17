Про це Шварценеггер заявив у інтерв'ю Hollywoodreporter.

За словами актора, він втомився і більше не гратиме роль Термінатора, хоча франшиза ще не завершена.

"Франшиза не завершена. Але мені це набридло. Я зрозумів, що світ хоче ще щось, коли справа стосується Термінатора. Хтось має придумати чудову ідею", - сказав Шварценеггер.

Водночас він додав, що роль Термінатора значною мірою допомогла йому досягти успіху.

"Термінатор значною мірою став причиною мого успіху, тому я завжди ставився до нього з любов’ю. Перші три фільми були чудові. В четвертому я не грав, тому що був губернатором. П'ятий та шостий не довершили справу, як на мене. Ми знали про це заздалегідь, тому що вони були просто погано написані", - розповів Шварценеггер.

75-річний Арнольд Шварценеггер з 1984 до 2019 року знявся у п'яти з шести частин "Термінатора".