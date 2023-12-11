Швеція надасть понад $133 млн на підтримку України взимку

Про це повідомляє Sweden Postsen.

Під час пресконференції прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і міністр розвитку Йохан Форсселл представили пакет гуманітарної допомоги Україні на зимовий період.

"Це комплексний зимовий пакет", - каже Крістерссон.

1,4 млрд шведських крон взято з бюджету допомоги. З них 900 млн крон йде до Фонду відбудови України Світового банку. Фонд підтримує центральну інфраструктуру України у сферах енергетики, житла, охорони здоров'я та транспорту.

На думку уряду Швеції, обладнання для опалення та передачі потужностей в українській електромережі є головним для населення України взимку.

Ще 300 млн крон надійде до Екологічного та енергетичного фонду Європейського банку розвитку, 100 млн крон буде розподілено через Продовольчу програму ООН, 75 млн крон піде в ЮНЕСКО на будівництво притулків у школах і дошкільних закладах, а 25 млн крон буде розподілено через Агентство захисту та готовності громад.