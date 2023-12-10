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Розглядається можливість, що Швеція передасть Україні літаки Gripen, які тестували українські пілоти, - Ігнат

10 грудня, 2023 неділя
11:10
Світ винищувачі JAS 39 Gripen

Швеція, імовірно, передасть Україні на додачу до F-16 винищувачі Gripen, які вже тестували українські пілоти. Повітряні сили України вважають Gripen "непоганим варіантом"

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Основним бойовим літаком буде F-16. Також розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є сьогодні. Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде прийняте рішення щодо Gripen - це буде непоганим варіантом для нас", - зазначив він.

За його словами, Швеція планує розробити оновлену версію винищувачів Gripen для своїх повітряних сил, тому Україна матиме перспективу отримати літаки попереднього зразка.

Українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції, додав Ігнат.

"Під час першого візиту у Королівство Швеція командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну - можемо чи не можемо ми отримати цю техніку", - розповів він, зазначивши, що це були не навчання пілотів, адже тренування військових почнеться лише якщо буде оголошено про передачу літаків Gripen. Наразі ще тривають консультації.

  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що багатоцільові винищувачі F-16, які Україна отримає наступного року, будуть менш корисними, ніж могли б бути. Росія посилила свою протиповітряну оборону.
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