Розглядається можливість, що Швеція передасть Україні літаки Gripen, які тестували українські пілоти, - Ігнат
Швеція, імовірно, передасть Україні на додачу до F-16 винищувачі Gripen, які вже тестували українські пілоти. Повітряні сили України вважають Gripen "непоганим варіантом"
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Основним бойовим літаком буде F-16. Також розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є сьогодні. Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде прийняте рішення щодо Gripen - це буде непоганим варіантом для нас", - зазначив він.
За його словами, Швеція планує розробити оновлену версію винищувачів Gripen для своїх повітряних сил, тому Україна матиме перспективу отримати літаки попереднього зразка.
Українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції, додав Ігнат.
"Під час першого візиту у Королівство Швеція командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну - можемо чи не можемо ми отримати цю техніку", - розповів він, зазначивши, що це були не навчання пілотів, адже тренування військових почнеться лише якщо буде оголошено про передачу літаків Gripen. Наразі ще тривають консультації.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що багатоцільові винищувачі F-16, які Україна отримає наступного року, будуть менш корисними, ніж могли б бути. Росія посилила свою протиповітряну оборону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.75 Купівля 36.75Продаж 37.37
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе