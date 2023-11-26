Швеція надасть понад $9,5 млн для ініціативи "Зерно з України"

Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у соцмережі Х.

"Раді повідомити, що Швеція надасть ще 100 млн шведських крон (понад 9,5 млн доларів) на реалізацію ініціативи "Зерно з України" через Всесвітню продовольчу програму", - йдеться у дописі.

Крістерссон наголосив, що "Україна продовжує робити свій внесок у глобальну продовольчу безпеку попри те, що Росія продовжує свою агресивну війну".