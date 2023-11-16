Швеція передасть 6,5 млн євро на відновлення українських шкіл і дитсадків

Про це повідомила пресслужба уряду.

Кошти будуть використані на облаштування укриттів у школах і дитсадках та підготовку до зимового періоду, а також налагодження водопостачання й туалету.

Також ЮНЕСКО прагне, аби укриття були доступні для дітей із інвалідністю, а всі учні могли отримати психологічну підтримку.

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"Украй важливо, щоб діти й учні могли продовжувати навчання без тривалих перерв, а школи й дитсадки були максимально безпечними", - заявила міністерка освіти Швеції Лотта Едгольм.

За даними шведського уряду, з початку повномасштабного вторгнення були пошкоджені понад 3000 закладів освіти, а 360 - повністю знищені.