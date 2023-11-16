Швеція передасть 6,5 млн євро на відновлення українських шкіл і дитсадків
Уряд Швеції оголосив про виділення 75 млн шведських крон (6,52 млн євро) до фонду ЮНЕСКО з відновлення й відбудови зруйнованих і пошкоджених шкіл і дитсадків в Україні
Про це повідомила пресслужба уряду.
Кошти будуть використані на облаштування укриттів у школах і дитсадках та підготовку до зимового періоду, а також налагодження водопостачання й туалету.
Також ЮНЕСКО прагне, аби укриття були доступні для дітей із інвалідністю, а всі учні могли отримати психологічну підтримку.
Читайте також: Укриття потрібні скрізь, світ добрішим вже не буде, – архітекторка Цимбалюк
"Украй важливо, щоб діти й учні могли продовжувати навчання без тривалих перерв, а школи й дитсадки були максимально безпечними", - заявила міністерка освіти Швеції Лотта Едгольм.
За даними шведського уряду, з початку повномасштабного вторгнення були пошкоджені понад 3000 закладів освіти, а 360 - повністю знищені.
- 2 листопада стало відомо, що Європейський інвестиційний банк виділить €450 млн на проєкти відновлення України. Перші два транші по €100 млн має бути затверджено до кінця 2023 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.9
- Актуальне
- Важливе