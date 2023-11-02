Європейський інвестиційний банк виділить €450 млн на два проєкти відновлення України: подробиці
Європейський інвестиційний банк виділить €450 млн на проєкти відновлення України. Перші два транші по €100 млн має бути затверджено до кінця 2023 року
Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.
Кошти буде спрямовано на фінансування критично важливої соціальної та міської інфраструктури, а також на фінансування інвестицій у критично важливу водну інфраструктуру в районах, які безпосередньо постраждали від війни або в яких проживає значна кількість ВПО.
Так, проєкт Ukraine Recovery III FL передбачає загальне фінансування у €250 млн, перший транш складе €100 млн. У межах проєкту заплановано відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії, та будівництво нової базової інфраструктури для забезпечення гідних умов життя для ВПО та громад, які їх прийняли.
Проєкт Ukraine Water Recovery FL (€200 млн, перший транш – €100 млн) передбачає відновлення водопостачання та водовідведення, включаючи заходи, спрямовані на подолання наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС.
- У червні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Європейський інвестиційний банк підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України, який передбачає виділення €840 млн для України.
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