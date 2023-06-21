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Європейський інвестиційний банк надасть €840 млн на відновлення інфраструктури України

21 червня, 2023 середа
13:26
Світ Європейський інвестиційний банк

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Європейський інвестиційний банк підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України, який передбачає виділення €840 млн для України

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Меморандум підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та президент ЄІБ Вернер Хойєр на полях Ukraine Recovery Conference 2023, яка проходить у Лондоні.

€840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення: 

  • муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо)
  • громадських будівель з урахуванням енергоефективності
  • інфраструктури водопостачання та водовідведення
  • транспортних мереж і міського громадського транспорту. 

Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

Окрім цього, Меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо: 

  • використання спеціального трастового фонду від ЄІБ "EU for Ukraine Fund"
  • кредитування проєктів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).

Також Міністерство відновлення та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакета технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги. Ці гроші були спрямовані на потреби державного бюджету та підтримали українську економіку. Сьогодні ми розширюємо нашу співпрацю у відновленні України. Ми будемо спільно працювати над низкою проєктів, спрямованих на відновлення муніципальної та транспортної інфраструктури, поліпшення енергоефективності", - зазначив Кубраков.

Довідка. 

Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом сягає понад 7 мільярдів євро.

  • 23 жовтня Олаф Шольц й Урсула фон дер Ляєн закликали створити "план Маршалла" для відбудови України.
  • 2 червня Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури, Європейський інвестиційний банк та банк ЄС підписали грантову угоду про виділення понад €50 млн для підтримки критичної інфраструктури та зведення тимчасових мостів у постраждалих від війни регіонах України.
  • 19 червня заступник голови офісу президента України Ростислав Шурма повідомив, що Україна шукає до 40 мільярдів доларів для фінансування першої частини "Зеленого плану Маршалла" для відновлення своєї економіки.
  • Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що проведення реформ під час війни є надскладним завданням, однак вони є запорукою для залучення інвестицій, необхідних для відновлення України.

Україна
Європа
Війна з Росією
допомога Україні
відбудова України
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