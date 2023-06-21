Європейський інвестиційний банк надасть €840 млн на відновлення інфраструктури України
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Європейський інвестиційний банк підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України, який передбачає виділення €840 млн для України
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Меморандум підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та президент ЄІБ Вернер Хойєр на полях Ukraine Recovery Conference 2023, яка проходить у Лондоні.
€840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення:
- муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо)
- громадських будівель з урахуванням енергоефективності
- інфраструктури водопостачання та водовідведення
- транспортних мереж і міського громадського транспорту.
Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.
Окрім цього, Меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо:
- використання спеціального трастового фонду від ЄІБ "EU for Ukraine Fund"
- кредитування проєктів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).
Також Міністерство відновлення та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакета технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро.
"З початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги. Ці гроші були спрямовані на потреби державного бюджету та підтримали українську економіку. Сьогодні ми розширюємо нашу співпрацю у відновленні України. Ми будемо спільно працювати над низкою проєктів, спрямованих на відновлення муніципальної та транспортної інфраструктури, поліпшення енергоефективності", - зазначив Кубраков.
Довідка.
Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом сягає понад 7 мільярдів євро.
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