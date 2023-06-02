Україна отримає грант ЄС на понад €50 млн для підтримки критичної інфраструктури та зведення тимчасових мостів
Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури, Європейський інвестиційний банк та банк ЄС підписали грантову угоду про виділення понад €50 млн для підтримки критичної інфраструктури та зведення тимчасових мостів у постраждалих від війни регіонах України
Про це у фейсбуці повідомив очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.
"Це величезний вклад у відновлення логістики у найбільш уражених війною регіонах України, і я щиро вдячний партнерам за таку підтримку. Руйнація переправ на дорогах призводить до часткової або повної ізоляції громад. Для нашої команди відновлення таких споруд під час війни – одне з першочергових завдань для швидкого забезпечення транспортного сполучення з постраждалими населеними пунктами", - зауважив він.
Від початку повномасштабної війни побудовано 85 тимчасових переправ для налагодження транспортних маршрутів до постраждалих населених пунктів. Всього - 78 переправ торік, 7 – в цьому році і ще 3 наразі у нас в роботі, каже Наєм.
"Тимчасові споруди допоможуть подолати проблеми, які виникли внаслідок російських атак, у тому числі відновити доступ наших громадян до життєво важливої гуманітарної, медичної допомоги та базових державних послуг", - додав він.
- Раніше співробітники комунальних служб допомогли відновити пряме сполучення між Черніговом та Києвом. Напівкілометровий міст через Десну було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення.
- А згодом Україна отримала партію тимчасових мостів від Швеції. Країна передала Агентству відновлення та розвитку інфраструктури 4 катери, які можна використати як понтонні переправи. Також передали 14 секцій понтонів, які можна комбінувати у переправи різної довжини. Зазначається, що, окрім Швеції, конструкції для зведення тимчасових переправ Україні вже передали Чехія, Франція та Норвегія.
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