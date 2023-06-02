Про це у фейсбуці повідомив очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

"Це величезний вклад у відновлення логістики у найбільш уражених війною регіонах України, і я щиро вдячний партнерам за таку підтримку. Руйнація переправ на дорогах призводить до часткової або повної ізоляції громад. Для нашої команди відновлення таких споруд під час війни – одне з першочергових завдань для швидкого забезпечення транспортного сполучення з постраждалими населеними пунктами", - зауважив він.

Від початку повномасштабної війни побудовано 85 тимчасових переправ для налагодження транспортних маршрутів до постраждалих населених пунктів. Всього - 78 переправ торік, 7 – в цьому році і ще 3 наразі у нас в роботі, каже Наєм.

"Тимчасові споруди допоможуть подолати проблеми, які виникли внаслідок російських атак, у тому числі відновити доступ наших громадян до життєво важливої гуманітарної, медичної допомоги та базових державних послуг", - додав він.